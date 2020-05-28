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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 28.05.2020 - 10:48,Son Güncelleme:

Kenan Karaman Ozan’ı yıktı!

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Kenan Karaman Ozan’ı yıktı!
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Milli oyuncularımızın karşı karşıya geldiği maçta Düsseldorf, Bundesliga’da oynadığı son 9 mücadelede zafere uzanamayan Schalke’ye yine galibiyet sevinci yaşatmadı.

Milli oyuncularımızın karşı karşıya geldiği maçta Düsseldorf, Bundesliga’da oynadığı son 9 mücadelede zafere uzanamayan Schalke’ye yine galibiyet sevinci yaşatmadı. Schalke, Mart ayının başında Köln karşılaşmasında sakatlanan Ozan Kabak’ın uzun bir aradan sonra takıma döndüğü maçta öne geçmesine rağmen kaybetmekten kurtulamadı.

Kenan Karaman Ozan’ı yıktı
Konuk ekip, 53’te Mckennie ile öne geçti: 0-1. Fakat ev sahibi 63’te Hennings’le eşitliği sağladı: 1-1. Dengeyi bozan ise Kenan Karaman oldu. 68. dakikada sahne alan Kenan Düsseldorf’a 3 puanı getiren golü kaydetti. Ev sahibi ekip 4 maç aradan sonra kazandı, ligde kalma yolunda avantaj sağladı.

28. haftanın toplu sonuçları ise şöyle:
Dortmund 0-1 B. Münih
Leverkusen 1-4 Wolfsburg
Frankfurt 3-3 Freiburg
W. Bremen 0-0 Gladbach
RB Leipszig 2-2 Hertha Berlin
Düsseldorf 2-1 Schalke
Hoffenheim 3-1 Köln
Union Berlin 1-1 Mainz
Augsburg 0-0 Paderborn

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