Kenan Karaman Ozan’ı yıktı!

Milli oyuncularımızın karşı karşıya geldiği maçta Düsseldorf, Bundesliga’da oynadığı son 9 mücadelede zafere uzanamayan Schalke’ye yine galibiyet sevinci yaşatmadı. Schalke, Mart ayının başında Köln karşılaşmasında sakatlanan Ozan Kabak’ın uzun bir aradan sonra takıma döndüğü maçta öne geçmesine rağmen kaybetmekten kurtulamadı. Konuk ekip, 53’te Mckennie ile öne geçti: 0-1. Fakat ev sahibi 63’te Hennings’le eşitliği sağladı: 1-1. Dengeyi bozan ise Kenan Karaman oldu. 68. dakikada sahne alan Kenan Düsseldorf’a 3 puanı getiren golü kaydetti. Ev sahibi ekip 4 maç aradan sonra kazandı, ligde kalma yolunda avantaj sağladı.

28. haftanın toplu sonuçları ise şöyle:

Dortmund 0-1 B. Münih

Leverkusen 1-4 Wolfsburg

Frankfurt 3-3 Freiburg

W. Bremen 0-0 Gladbach

RB Leipszig 2-2 Hertha Berlin

Düsseldorf 2-1 Schalke

Hoffenheim 3-1 Köln

Union Berlin 1-1 Mainz

Augsburg 0-0 Paderborn