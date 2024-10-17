Kemankeş Germania’nın ‘Puta Turnuvası’na yoğun ilgi

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5’inci Puta Turnuvası’na Hamburg’dan Kemankeş Hamburg, Hamburg Geleneksel Türk Okçuluk ve Güreş Kulübü ile ‘Fitness mit Kidnes’ derneği, Oberhausen’den Osmanlı Okçuluk Kulübü, Kemankeş Neumünster, Berlin’den Sultan Derneği katıldı. Bunun dışında bireysel katılımlar ile yarışma şenlik havasında büyük bir mücadeleyle geçti. Öğrenci A, B, C, Gençler, Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde yarışan sporculardan dereceye girenler, madalya, sertifika ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Din Hizmetleri Ataşesi Emre Şimşek, Berlin Brandenburg Atıcılık Federasyonu Asbaşkanı Şükran Altunkaynak turnuvayı takip edip dereceye girenlere ödüllerini verdi. Başkonsolos Şanlı, Kemankeş Germania’nın faaliyetlerini yakından takip ettiğini, sporcuları rezidansında da misafir ettiğini vurgularken, kültürümüzün kaybolmaya yüz tutmuş çok önemli bir spor faaliyetini Almanya’da başarıyla yaptıklarını vurguladı.

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ÜNİVERSİTEDE DERS VERİLİYOR

Programın sonunda, Kemankeş Germania tarafından onur üyeliği ile ödüllendirilen Edith Stoll ve Barbra Sybille’ye belgeleri Başkonsolos Şanlı tarafından verildi. Muzaffer Türk, Geleneksel Türk okçuluğu çalışmalarında çok büyük başarı elde ettiklerini, dernek faaliyetleri ile onlarca okulda tanıtım yaptıklarını, birçok seminer verdiklerini, bir Alman okulunda geleneksel Türk okçuluk sınıfı kurduklarını ve atış yaptıklarını vurguladı. Kemankeş Germania, Berlin Brandenburg Atıcılık Federasyonu’na geleneksel Türk okçuluğunu resmen tanıttıktan sonra geçen seneden beri de Almanya’nın ve dünyanın en prestijli üniversitelerinden olan Humboldt Üniversitesi spor programına aldırıp, bu üniversitede dersler vermektedir.