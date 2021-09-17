Kekilli’den Alman televizyonlarına eleştri: Yaratıcı programlar yok!

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FATİH Akın’ın Altın Ayı ödüllü ‘Duvara Karşı’ filmiyle ünlenen 41 yaşındaki Kekilli, “Bana öyle geliyor ki, televizyonlarda yaşlı insanların ihtiyaçları gençlere göre daha çok ciddiye alınıyor. Televizyonlarda sadece polisiye, basit komedi, doktor dizileri, bilgi yarışma programları gösteriliyor. Seyirci olarak, seviyemin altında olduğu için biraz dalga geçilmiş gibi hissediyorum” dedi.

‘DANİMARKA ÖRNEK ALINMALI’

Sibel Kekilli, bu durumun bir gerekçesinin mutlaka olduğunu ancak bunu dengeleyecek bir unsurun olması gerektiğini de kaydetti. Sibel Kekilli, televizyonlarda, alışılmışın dışında, yaratıcı ve toplumsal konuları işleyen programların yer almadığını belirtirken, “Bunu yapmaya cesaretleri yok. Sürekli olarak politik veya çok fazla sanatsal olduğu gerekçeleri sunuluyor” diye konuştu. Sibel Kekilli, bu konuda Danimarka’nın örnek alınması gerektiğini ifade etti.