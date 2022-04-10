‘Kefen Bayraklı Şehir’ seyirciyle buluştu

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HASAN Polat’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Bahattin Kocaman, yardımcılığını Latife Paran’ın yaptığı, müziğini Sinan Aytan ve oyun danışmalığını Hüseyin Kocaman’ın üstlendiğini oyunda, Birsen Özkan, Elmas Topbaş, Fatma Gül, Hülya Ersoy, Satı Ergan, Selin Alkan, Arda Okyay, Barış Kaya, Berkay Gül, Hakan Ünlü, Hasan Polat, Hıdır Yılmaz, Mehmet Can ve Musa Egan oynadı. Yönetmen Bahattin Kocaman, oyunla ilgili şunları söyledi: “Oyunda, işgal güçlerinin Antep halkına yönelik acımasız hareketleri, kadınlara ve çocuklara uyguladığı şiddeti, çocukların ve kadınların çektiği çilelerle çok zor günlerde bile dimdik ayakta duran, ruhundan, varlığından hiçbir ödün vermeyen kadının öneminin vurgulandığını, savaşın ne olduğu ve siviller için ne anlama geldiği, savaşta özellikle çocuklara ve kadınlara çok şiddet uygulandığı gözler önüne sergilendi. Oyunda, Mondros Mütarekesi ile orduları dağıtılmış, askerleri terhis edilmiş, silahları elinden alınmış Osmanlı’yı savunmaz hale getiren önce İngilizler sonra da Fransızlar tarafından işgal edilmiş olan Gaziantep direnişinde, elinde süngüsüyle Elmalı Köprüsü’nde Fransızlar karşısına dikilen Şahin Bey, Fransızlar tarafından taciz edilmeye çalışılan annesini kurtarmaya çalışırken süngüsüyle öldürülen Şehit Kâmil, Fransız tanklarına karşı koyup ‘Demirle adam dövüşür mü, erkekseniz piyade gönderin’ diye isyan eden Hacı Çavuş, Antepli genç subay Mehmet Sait, Kilis-Antep Yolu Kuvâ-yi Milliye Komutanı Şahin Bey ile birlikte Gaziantep halkının Fransızlara karşı yaptığı kahramanca savunması anlatıldı.”