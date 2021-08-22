Kedi ‘Bobby’ de seçimlere giriyor
Brandenburg eyaletinde Teltow Flaeming bölgesinde bağımsız aday olan Michael Gabler’in kedisi Bobby de federal seçimlere katılacak. Seçim kuruluyla yaşanan bir yanlış anlaşılma sonucu bağımsız aday olan hayvan bakıcısı Michael Gabler’in Bobby isimli kedisinin ismi de seçim pusulasında yer aldı. Pusulaların basıldığı ve 26 Eylül’de yapılacak genel seçimler için hazırlandığı kaydedildi.
SEÇİM kurulu, hayvan bakıcısı olarak çalışan Michael Gabler’in federal seçimlere bağımsız aday olarak başvurusunu kabul edince partisiz olduğu için kendisinden pusulada yer verilmek üzere bir kod istedi. Ancak Michael Gabler, bunun, telefon görüşmelerinde istenilen bir güvenlik kodu şifresi olduğunu düşünerek kedisi ‘Bobby’nin ismini verdi. Yanlış anlaşılma seçim pusulalarının basılmasından sonra ortaya çıktı. Michael Gabler, yanlış anlaşılmaya rağmen seçim pusulasında kedisinin isminin de yer almasının kendisini rahatsız etmediğini belirtti.