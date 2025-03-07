‘Kebap soğuk’ kavgasına kamu hizmeti cezası

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Birleşik Krallık’a bağlı dört ülkeden biri İskoçya’nın Dumfries kentinde geçen temmuz ayında ‘kebap’ siparişini beğenmeyen müşterinin yemekleri fırlatmasıyla başlayan olay, sopalı kavgaya dönüştü. 57 yaşındaki Sadık Yıldırım adlı kişinin getirdiği kebap siparişinin geç geldiğini söyleyen ve yemeği ‘soğuk’ bulan Jason Goldie adlı müşteri, yemeği Yıldırım’ın arabasına fırlattı. Sadık Yıldırım’ın oğulları Çerkez Yıldırım (26) ve Erkan Yıldırım’ı (31) çağırmasıyla başlayan sokak kavgası güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde, Yıldırım kardeşlerin ellerinde metal sopalarla bir eve saldırı tehdidi savurduğu görüldü. Sadık Yıldırım, arabadan aldığı bir sopayla bu kişinin sırtına vurduğunu beyan etti. Oğulları da olayın kontrolden çıktığını kabul etti. Yemeği Sadık Yıldırım’a geri fırlatan müşterinin de golf sopasıyla vurmaktan ceza aldığı belirtildi. Dumfries’ta ifade veren aile üyelerine ceza olarak kamu hizmeti yükümlülüğü getirildi. Sadık Yıldırım 100 saat, oğulları ise 90’ar saat kamu hizmeti yapacak. Mahkeme başkanı, Sadık Yıldırım’ın müşterinin eyleminden sonra araçtan inmesinin ve oğullarını çağırmasının, gerginliği daha da tırmandırdığı yorumunu yaptı.