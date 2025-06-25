Kazayı izleyen meraklılara ağır yaptırımlar

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CDU/CSU Meclis Grubu Hukuk Politikaları Sözcüsü Susanne Hierl, "Meraklılar hayatları riske atıyor, bu hafife alınacak bir suç değil" dedi. Mevcut cezaların caydırıcı olmaması halinde, ehliyetin alınmasının gündeme gelmesi gerektiğini vurguladı.

SPD'li Johannes Fechner de itfaiye ve acil yardım ekiplerini korumaya yönelik yasa tasarısı kapsamında, ehliyet cezasının genişletilmesinin değerlendirilebileceğini belirtti.

"YARDIM ÇALIŞMALARINI SÜREKLİ ENGELLİYORLAR"

Alman İtfaiye Derneği Başkanı Karl-Heinz Banse, "Neue Osnabrücker Zeitung" gazetesine yaptığı açıklamada, eskiden ekiplerin sadece kazazedelere odaklanabildiğini, ancak şimdi meraklıları uzak tutmak zorunda kaldıklarını söyledi. Banse, "Yardım çalışmalarını sürekli engelliyorlar. Yasa değişiklikleri bile bu sorunu çözmedi" ifadelerini kullandı.

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Hükümet, polis ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını engelleyenlere yönelik cezaları artırmayı planlıyor. Ehliyetin askıya alınması da gündemdeki seçenekler arasında yer alıyor.

Fotoğraflar: Alexander Auer/dpa - Stefan Puchner/dpa