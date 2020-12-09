Kazaya müdahale eden polislere otomobil çarptı

AMBERG polis sözcülüğü, iki polisin Amberg yakınlarındaki A6 otobanında iki kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazaya müdahale ettikleri sırada ağır yaralandıklarını açıklandı. Kazayla ilgili tutanakları tutan iki polis, ardından da tıkanan otobanı yeniden trafiğe açtılar. Bu sırada bir otomobil sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil iki polise birden çarptı. Polisler ağır yaralandı. Kaza yerine gelen ambulanslarla iki polis ve otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Polislerin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedilirken, kazaya yol açan sürücünün hafif yaralandığı bildirildi.