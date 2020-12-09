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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 09.12.2020 - 11:10 | Son Güncelleme:

Kazaya müdahale eden polislere otomobil çarptı

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Kazaya müdahale eden polislere otomobil çarptı
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Almanya’nın Amberg kentinde otomobilin çarptığı iki polis ağır yaralandı. Emniyetten yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan polislerin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

AMBERG polis sözcülüğü, iki polisin Amberg yakınlarındaki A6 otobanında iki kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazaya müdahale ettikleri sırada ağır yaralandıklarını açıklandı. Kazayla ilgili tutanakları tutan iki polis, ardından da tıkanan otobanı yeniden trafiğe açtılar. Bu sırada bir otomobil sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil iki polise birden çarptı. Polisler ağır yaralandı. Kaza yerine gelen ambulanslarla iki polis ve otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Polislerin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedilirken, kazaya yol açan sürücünün hafif yaralandığı bildirildi.

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