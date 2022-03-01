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‘Kazansaydım 1 yıl bedava yemek yiyecektim’

#Almanya#Mario Basler#Osnabrück Türkgücü
‘Kazansaydım 1 yıl bedava yemek yiyecektim’

Geçen hafta kaybettiği iddia nedeniyle Kreisliga C’de oynayan Osnabrück Türkgücü’ne gönüllü antrenör olarak başlayan Mario Basler, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Alman basının büyük ilgi gösterdiği toplantıya kulüp başkanı Caner Ciftci, antrenör Ali Uçar, antrenör yardımcısı Samed Sakınmaz, basın sözcüsü Mesut Ayaz katıldı.

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GAZETECİLERİN sorularını yanıtlayan Mario Basler, zaman zaman açıklamalarıyla basın mensuplarını güldürdü. Basler, iddiaya girdiği o günü bu sözlerle anlattı: “Kazanacağımdan emin olduğum bir oyunla ilgili iddiaya girdim. Eğer ben kazansaydım, rakibim 1 yıl boyunca benim yemek masraflarımı karşılayacaktı. ‘Kaybetmem durumunda ne istersin’ diye ona bıraktım. Sonra bana Osnabrück takımını çalıştırıp çalıştırmayacağımı sordu. Ben de bir tane Türkgücü takımı tanıyordum. O da üçüncü ligde oynayan Münih Türkgücü, Ancak o bana mahalle ligindeki Osnabrück Türkgücü olduğunu söyledi. Ben de o kadar emindim ki, ‘Neden olmasın’ dedim. Ancak daha Squash oyununun başında geriye düştüm. Hatta yenileceğimi anlayınca sakatlanmış numarası yapmak istedim ama o yenilgim o kadar hızlı oldu ki onu da yapmadım. Sonuçta kaybedince sözümde durdum.”

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‘Kazansaydım 1 yıl bedava yemek yiyecektim’

‘HEDEF ÜST LİGE ÇIKMAK’
Basler’in bu açıklamaları salonda gülüşmelere neden oldu. Basler, kendisinin çok yoğun olduğunu bu nedenle takımın şimdiki antrenörü Ali Uçar’ın antrenmanlara devam edeceğini belirtirken, “Ben de mümkün olduğu kadar antrenmanları ciddiye alıp katılacağım. Ancak çok büyük değişiklikler olmayacak. Takımın daha çok motive olacağına inanıyorum. Ayrıca daha çok taraftar maçlarımızı izlemeye gelir diye düşünüyorum. Takım şu anda ligde ikinci sırada. Tabii ki hedefimiz üst lige çıkmak olur” diye konuştu. Basler, ilk maçın 27 Mart’ta olduğunu ve o zamana kadar takımla tanışıp iyi hazırlanacaklarını kaydetti. Kendisi için eğlenceli bir çalışma olacağını kaydeden Basler, kalıp kalmayacağına sezon sonunda karar vereceğini ifade etti. Otelde yapılan tanıtım toplantısına aralarında RTL, NTV, Sat 1, Radio Antene gibi büyük basın kuruluşları ilgi gösterdi.

‘Kazansaydım 1 yıl bedava yemek yiyecektim’

‘Kazansaydım 1 yıl bedava yemek yiyecektim’

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‘Kazansaydım 1 yıl bedava yemek yiyecektim’

‘Kazansaydım 1 yıl bedava yemek yiyecektim’

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#Almanya#Mario Basler#Osnabrück Türkgücü

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