Kazanması için tokatladı ama...

JUDO takımı atleti Trajdos, ilk maçında 63 kiloda Macar rakibi Szofi Özbaş ile mücadele için mindere antrenörü Claudiu Pusa ile birlikte geldi. Kameralara yansıyan görüntülerde antrenör sporcusuna judo ritüelini uyguladı. Buna göre, Trajdos mindere çıkmadan önce judo kıyafetinin yakasından tutarak sert bir şekilde sallayan Pusa, ardından da sağlı sollu iki şiddetli tokat attı. Ancak bu ritüel de Alman judocunun maçı kazanmasına yetmedi. Görüntülerden sonra Pusa’ya tepki gösterilmesi üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Trajdos, “Çok sert olmamış gibi görünüyor. Başka şekilde manşetlerle anılmak isterdim. Daha önce de söylediğim gibi bu maç öncesinde benim tercihi ettiğim bir ritüeldi. Antrenörüm beni motive etmek için sadece benim isteğimi yerine getirdi. Lütfen onu suçlamayın. Maç öncesinde odaklanmak için buna ihtiyacım var” dedi. Ancak buna rağmen antrenöre yönelik tepkiler devam etti.