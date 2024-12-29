‘Kazanımlarımızı sandıkta koruyalım’

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ALMANYA’da yaşayan Türkler için 2024 yılını değerlendiren Taşdelen, çifte vatandaşlık düzenlemesinin yürürlüğe girmesini ‘önemli bir kazanım’ olarak nitelendirdi. SPD’nin bir temsilcisi olarak uzun yıllardır vatandaşlara verilen çifte vatandaşlık sözünü yerine getirmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Taşdelen, “2024 Almanya’da yaşayan Türkler için siyasi açıdan bazı olumsuzluklara rağmen başarılı geçti diyebilirim. SPD olarak çifte vatandaşlık hakkı verilmesi konusundaki hedefimize ulaştık. Belirli koşulları yerine getiren herkese çifte vatandaş olma hakkı içeren yasayı hayata geçirdik. Bu, Almanya’daki Türkler için çok önemli ve büyük bir adım” dedi.

‘OYUNUZU MUTLAKA KULLANIN’

CDU/CSU’nun 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimleri kazanmaları durumunda çifte vatandaşlığı iptal edeceği konusunda vaat verdiğini hatırlatan Taşdelen, oy kullanma hakkına sahip Türkiye kökenlileri sandığa gitmeye davet etti: “Vatandaşlarımız 23 Şubat’ta sandığa gittiklerinde kararlarını çok iyi belirlemeli. Bu seçim, kazanımlarımızı korumak için büyük önem taşıyor. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, mutlu ve başarılı bir yıl dilerim.”