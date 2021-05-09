Kazada yaralanan kızının yardımına koşan babaya biber gazı

ÜLKENİN Aalen şehrinde bir otomobilin çarpması sonucu 12 yaşındaki Şirin Gündoğan yaralandı. Otomobilin altında kalan Gündoğan’ın yardımına koşmaya çalışan baba Mehmet Gündoğan, polisler tarafından engellendi. Kızının sağlık durumunu öğrenmek için polis engelinden kurtulmaya çalışan babaya polis biber gazıyla müdahale etti. O anlar amatör kamera ile kaydedildi. Biber gazından etkilenen ve hastanede tedavi gören Mehmet Gündoğan, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlattı: “Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Moralim çok bozuk. Çok üzgünüm ve kötüyüm. Çocuğum hâlâ hastanede yoğun bakımda yatıyor. Sesleri duyunca dışarı çıktım. Bir baktım kızımın bisikleti yerde, ayakkabıları yerde. Koştum kızımın yanına, o sırada polisler beni engelledi. Bana daldılar, yumruk savurmaya çalıştılar. Beş veya altı kişi üzerime çullandı. Parmağım kırıldı, biber gazı sıktılar. Sakince konuşmak varken hepsi üzerimize çullandı. Burada olduğumuz için zaten bizi sevmiyorlar.”

‘ANLAM VEREMEDİK’

Gündoğanın yaşadığı olayı kaydeden arkadaşı Mehmet Daştan ise şunları söyledi: “Biz tamirhanede otururken birden bire siren sesi duyduk ve ambulansları gördük. Normal bir trafik kazası sandık. Mehmet dışarı çıktı, bağırma sesi gelince bende dışarı çıkmak istedim, merdivenlerden indim, baktım polisler arkadaşımı darp ediyor. Polislerin neden bu kadar tepki verdiklerini hâlâ anlayamıyorum. Acılı bir baba yerde yatan kızını gördü, yanına gitmek istedi, iyi olduğunu bilmek istedi, kızının yalnız olmadığını hissettirmek istedi. Zaten babasının orada olay çıkarması için bir neden yok. Biz polisin bize bilgi vermesini bekledik. Olay anına ait çektiğimiz görüntülere el konuldu. Alman polisler tarafından uğradığımız haksızlığa karşı hukuk mücadelesi başlatacağız.”

