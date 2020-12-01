Kaza mı terör saldırısı mı: Arabayla yaya kaldırımından kalabalığa daldı...

TRIER Büyükşehir Belediye Başkanı Wolfram Leibe, olayı doğruladı. Polis ölü ve yaralılar hakkında tam bir sayı vermedi. Araca el konulduğu ve sürücünün gözaltına alındığı bildirildi. Kaza mı yoksa bir terör saldırısı mı henüz bilinmiyor. Polis olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

Ayrıntılar birazdan...