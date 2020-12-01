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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 01.12.2020 - 17:11 | Son Güncelleme:

Kaza mı terör saldırısı mı: Arabayla yaya kaldırımından kalabalığa daldı...

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Kaza mı terör saldırısı mı: Arabayla yaya kaldırımından kalabalığa daldı...
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Almanya’nın Rheinland Pfalz eyaletindeki Trier kentinde bir kişi arabayla yaya kaldırımında kalabalığın arasına daldı. İki kişi öldü ve en az 10 yaralı olduğu sanılıyor.

TRIER Büyükşehir Belediye Başkanı Wolfram Leibe, olayı doğruladı. Polis ölü ve yaralılar hakkında tam bir sayı vermedi. Araca el konulduğu ve sürücünün gözaltına alındığı bildirildi. Kaza mı yoksa bir terör saldırısı mı henüz bilinmiyor. Polis olayla ilgili soruşturma yürütüyor.
Ayrıntılar birazdan...

Kaza mı terör saldırısı mı: Arabayla yaya kaldırımından kalabalığa daldı...

 

 

 

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