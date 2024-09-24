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Kaza mı, kasıt mı var?

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#ALMANYA#KAZA #AVRUPADAN HABERLER
Kaza mı, kasıt mı var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 13:19

Almanya’nın Unterfranken bölgesinde düzenlenen kilise şenliği sırasında bir sürücü, kutlama yapan insanların arasına daldı. Birkaç kişinin hafif yaralandığı olayın kaza mı yoksa kasten mi yapıldığı araştırılıyor.

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OLAYIN, ilk başta 58 yaşındaki sürücünün sağlık probleminden kaynaklandığı düşünüldü. Ancak soruşturmanın ilerleyen aşamalarında sürücünün bilinçli olarak kalabalığın üzerine gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayın netleşmesi için bir bilirkişi görevlendirildi. Sürücü, şehrin ana caddesinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun dışına çıktı. Hafif yaralananlar arasında 10 yaşında bir çocuk da bulunuyor. Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve kriz müdahale ekibi sevk edildi. Polis, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvuruyor.

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#ALMANYA#KAZA#AVRUPADAN HABERLER

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