Kayseri’den Avrupa’ya kargoyla pastırma

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerde yaşayan çoğu gurbetçi vatandaş Türkiye’ye gidemedi. Pastırmacı Tolga, gurbetçi vatandaşların pastırma özlemini gidermeyi amaçladığını ifade etti. Özel olarak hazırlanan kolilere ürünler vakumlu olarak yerleştirerek, kargo ile gurbetçi vatandaşlara gönderildi.

‘PASTIRMANIN KOKUSUNA HASRET...’

30 yıldır sektörde yer aldığını belirten pastırmacı Tolga, “Pandemi süreci ile beraber bu ürünlere hasret birçok gurbetçimiz var. Kayserideki lezzetlerimizi biz gurbetçilerimizin ayağına kadar gönderiyoruz. Tabi burada ülke fark etmiyor. Adrese teslim ürünlerimizi gönderiyoruz. Genelde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Avusturya, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve Hollanda’dan talep oluyor. Buz kalıplarını koyduğumuz koliler ile ürünleri istenilen ülkeye gönderiyoruz. Pastırmanın kokusuna hasret gurbetçilerimiz bize teşekkür ediyor. Biz de mutlu oluyoruz” diye konuştu.