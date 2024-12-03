Kayseri Spor Kulübüne destek gecesi

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HOLLANDA Kayserililer Vakfı Başkanı Hatice Bayar, “Kayseri sevdasıyla bir araya geldiğimiz bu anlamlı gecede hem kültürümüzü yaşatıyor hem de Kayserispor’a destek oluyoruz. Sizlerin burada olması bizim için büyük bir mutluluk. Bu dayanışmayı her zaman sürdürmeliyiz” dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin tarihi, kültürü ve ekonomik gücüne sahip büyükşehir olan ilimizdir. Bugün burada gördüğüm tablo, Kayseri’nin büyüklüğünü ve dayanışma ruhunu bir kez daha gösteriyor. Hep birlikte, Kayseri için çalışmaya devam edeceğiz. Bu destek gecesi, memleket sevgimizin en güzel örneklerinden bir gecedir. Allah’in izniyle Cumhurbaşkanımızın destekleriyle yolumuzda ilerleyip yatırımlarımız devam edecek. İnsanlar arasında ayırım yapmadan her mahallelerimize, ilçelerimiz ve köylerimize eşit şekilde yatırımlar yardımlar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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‘SİZLERİN DESTEĞİYLE DAHA GÜÇLÜ’

Kayseri Spor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, “Kayserispor’un yaşadığı zorlukları aşmasında, yurt dışındaki Kayserililerin desteğinin büyük bir rol oynadığını belirtmek isterim. Sizlerin desteğiyle Kayserispor daha güçlü, bu gece, sadece bir destek etkinliği değil; Kayserispor’un geleceği için atılan önemli bir adımdır. Yurt dışında milli duygularla yaşadığınızı biliyorum, kültürünüzü, dilinizi ve dininizi koruyorsunuz. Türkiye’nin ve bulunduğunuz ülkelerin ekonimisine katkı sağlıyorsunuz, bu gecede Kayserispor formalarını alarak kulübümüze destek olacağınızdan eminiz hepinize saygılarımla” diye konuştu.

AÇIK ARTIRMA YAPILDI

Gecede Kayserispor’a destek için açık artırma düzenlendi. Kayserisporlu futbolcuların imzaladığı forma, açık artırmada Avukat İsmet Özkara, BM Sigortam sahibi Mehmet Keskin ve geceye katılan birçok davetli tarafından satın alındı. Bunun yanı sıra sponsorlara özel olarak Kayserispor’un imzalı formaları hediye edildi. Bu anlamlı hediyeler, katılımcılar arasında büyük coşku yarattı. Etkinlikte sahne alan Hey Hey Zeybek, Egeniz Zeybek oyunlarını gurur dolu bir performans sergileyerek salondaki coşkuyu zirveye taşıdı. Ardından Türk halk müziğinin sevilen ismi İsmail Altunsaray, türkülerle geceyi renklendirdi. Katılımcılar, müzik ve dans eşliğinde Kayseri kültürünün tadını çıkardı. Bu özel gece, Hollanda’da yaşayan Kayserililerin memleketlerine olan bağlılıklarını ve dayanışma ruhlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Gecenin sonunda emeği geçenlere teşekkür edilerek, bu birlikteliğin geleneksel hale gelmesi temennisi dile getirildi.