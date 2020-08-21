Kayıtların iadesine Yargıtay karar verecek

ALMANYA’nın eski Başbakanı Helmut Kohl’un yakın arkadaşı gazeteci Heribert Schwan, ölümünden sonra yayımlanması şartıyla anılarını kitaplaştırma konusunda Kohl ile anlaştı. 2000-2001 yılları arasında Ludwigshafen’deki evinin bodrumunda Schwan’la görüşen Kohl, başbakanlığı dönemindeki anıları ve kendisine yakın çalışan isimlerle ilgili tüm bildiklerini anlattı. Bazı yakın arkadaşları hakkında ağır sözler sarf etti ve suçlamalarda bulundu. Başbakan Angela Merkel için, “O yemekte çatal ve kaşık kullanmasını bile bilmez” diyen Kohl, eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff için ise, “O bir hain ve kocaman bir sıfır” dedi. Ancak bu sözlerin yayımlanmasını istemedi ve böyle bir şart koydu. Ancak kasetlerin dökümünde ve kitapla ilgili hazırlanan belgelerde bu sözleri görünce anılarının yazılmasından vazgeçti.

İkili arasında tartışma çıktı. Gazeteci Schwan, Kohl’ün itirazına rağmen ‘Vermaechtnis. Die Kohl-Protokolle’ (Vasiyetname. Kohl’un Tutanakları’ adlı kitabı yayımladı. 100 bin basılan kitap piyasaya sürüldü. Kohl, yayının durdurulması ve bazı paragrafların çıkarılması için Köln Mahkemesi’nde dava açtı. Ancak sonuç alınamadı. Kohl öldükten sonra davayı bu kez ikinci eşi ve tek mirasçısı olarak işaret ettiği Maike Kohl-Richter sürdürdü. Maike Kohl-Richter, Yargıtay’dan gazetecinin elinde bulunan tüm belgeleri ve 200 kadar ses kasetini kendisine teslim edilmesini talep etti. Yargıtay’dan kararın 3 Eylül’de çıkması bekleniyor.