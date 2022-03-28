‘Kayıt’ tartışması

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FEDERAL İçişleri Bakanı Nancy Faeser, mültecilerin kayıt altına alınmasına karşı olduğunu söyledi. Birlik Partileri’nin bu yöndeki teklifini geri çeviren Faeser, gelenlerin çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğunu belirtti. Der Tagesspiegel gazetesine konuşan Faeser, “Öncelikle, günlerdir kaçan, Polonya sınırında soğuğa katlanmak zorunda kalan çocuklar ve kadınlardan bahsediyoruz. Mülteciler Almanya sınırında kontroller için bekletilmemeli. Açıkça söylemek gerekirse, insanların burada özgürce hareket etme hakkı var” dedi. CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’in, “Ülkeye kimin girdiğini bilmiyoruz” yönündeki eleştirisini de kabul etmeyen Faeser, “Polis, sınırı geçtiklerinde trenlere biniyor ve tüm pasaportları kontrol ediyor. Pasaportu olmayan veya üçüncü bir ülkeden gelen herkes kayıt altına alınıyor” dedi. Faeser, Ukrayna’dan gelen mültecilerin yüzde 95’inin Ukrayna vatandaşı olduğunu ifade etti.

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Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser

CSU’lu Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da Ukraynalı mültecileri kabul ederken bir güvenlik açığı konusunda uyarıda bulundu. İçişleri Bakanları Konferansı’nın başkanlığını yapan Hermann, Funke Medya’ya yaptığı açıklamada, “Ülkeye gelen kişilerin kimliğinin belirlenebilmesinin sağlaması önemlidir” dedi. Ülkeye gelecek mültecilerin bürokrasiye takılmamasının önemli olduğunu belirten Hermann, insan kaçakçılığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.