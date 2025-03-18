Kayıp kızlar bulundu

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Polisin verdiği bilgilere göre, 14 yaşındaki Annelie isimli öğrenci pazar gecesini 15 yaşındaki kız arkadaşı Ajana’nın yanında geçirdi. Beraberlerinde aynı yaşlarda iki erkek arkadaşları olan kızlar dün öğleden önce saat 10.00’a doğru evden ayrıldılar. Ajana’nın annesi öğleden sonra eve geldiğine kızları bulamadı ve telefonla da ulaşamayınca polise bilgi verdi. Bunun üzerine emniyet birimleri devreye girerek genç kızları aramaya başladı. Polis kızların bugün öğleden sonra bulunduğunu açıklarken, olayla ilgili detaylı bilgi vermedi.