Kayıp İsmet amcadan acı haber

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BILD gazetesinde çıkan haberde İsmet A.’nın ölümüne ilişkin detaylar henüz netleşmediği belirtildi. Ancak ailesi kalp ritim bozukluğu yaşadığını ve acilen bypass ameliyatına ihtiyacı olduğunu, İsmet A.’nin ise ameliyatı kabul etmediğini belirtti. İsmet A., en son 19 Kasım Salı günü sabah saatlerinde eşi Fatma A. (68) ile birlikte kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından Schaefersee yakınındaki evlerinden ayrılarak bir kardiyologdan randevu almak üzere aile hekimine gideceğini söyledi. Ancak o gün bir daha eve geri dönmedi.

‘İLK BAŞTA ENDİŞELENMEMİŞTİM’

Başlangıçta endişelenmediğini belirten Fatma A., “Eşim bazen otomobiliyle bir yere gider, hoşuna giden yerlerde durur ve yürüyüş yapardı. 4-5 saat ortadan kaybolduğu olurdu” dedi. Ancak akşam saat 22.00’ye kadar geri dönmeyince paniğe kapıldığını belirten Fatma A., her an kapının çalınmasını ya da merdivenlerde bir ses duymayı beklediğini ifade etti. Oğulları Erdoğan A. ile birlikte babalarını telefonla aramaya çalıştıklarını, ancak eşinin telefona cevap vermediğini söyledi.

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OTOMOBİLİNİ OĞLU GÖRDÜ

İsmet A. ile birlikte bisikleti de kayıptı. Oğlu Erdoğan, iki gün sonra babasının kullandığı gümüş renkli Opel Corsa’yı tesadüfen evlerine yakın Stargardstrasse’de park halinde buldu. Ancak İsmet A.’dan o ana kadar hiçbir iz yoktu. Aile ve yakın çevresi tarafından yapılan aramalar bir hafta boyunca sürdü. Ancak acı haber, 26 Kasım Salı günü geldi. Schaefersee gölünde bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, cansız bedenin kayıp İsmet A. olduğunu tespit etti. Yaşlı adamın ölüm nedeni hakkında şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Aile olayın aydınlatılmasını bekliyor.