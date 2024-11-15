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‘Kayıp imam hakkındaki iddialar doğru değil’

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#Kayıp#Fatih Eryılmaz#KAYIP İMAM
‘Kayıp imam hakkındaki iddialar doğru değil’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 12:00

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, 6 Kasım 2024 tarihinde Duisburg’da kaybolan din görevlisi Fatih Eryılmaz’ın eşi ve çocuklarını ziyaret etti.

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ZİYARETİN ardından diyanethaber.com.tr sayfasından bir açıklama yapan Doç. Dr. Burhan İşliyen, kayıp imam hakkında sosyal medyada yazılan iddiaların gerçek olmadığını söyledi: “Din görevlimizin eşi ve çocukları ümitle Fatih hocanın sağ salim geleceğine inanıyorlar. Eşi Tuğba Hanım, din görevlimiz Fatih hocanın herhangi bir psikolojik probleminin olmadığını, psikolojik tedavi görmediğini, aralarında herhangi bir tartışma yaşanmadığını, hatta kendisinin doğum günü olması dolayısıyla ailesini gezmeye götürmeyi planladığını, yurt dışı görevine de çok isteyerek geldiğini, akşam dersten eve çok mutlu döndüğünü, kendisinin yapacağı sohbete birlikte hazırlandıklarını ve benzeri konuları anlattı. Etraftan yapılan asılsız haber ve yorumlar hoca hanımı (Tuğba) üzmüş olmalı ki, ‘Hocam, bunların doğru olmadığına dair bir açıklama, bir haber yapabilir misiniz?’ diye bizden talepte bulundu. Duisburg Polisi, din görevlimizi bulmak için geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte yapılacak asılsız yorumlar arama çalışmalarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle herkesin sorumluluk içinde davranması gerekiyor. İnşallah din görevlimiz bulunacaktır.”

‘Kayıp imam hakkındaki iddialar doğru değil’




 

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#Kayıp#Fatih Eryılmaz#KAYIP İMAM

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