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HABERLERAvrupa Haberleri

Kayıp Elif’ten iyi haber: Şanlıurfa’daymış!

#Almanya#Kayıp Elif Demir Şanlıurfa'da Bulundu#Avrupadan Haberler
Kayıp Elif’ten iyi haber: Şanlıurfa’daymış

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalye eyelatine bağlı Bergkamen şehrinde, 26 Ekim tarihinde gittiği okulundan bir daha evine dönmeyen Elif Demir’in, Şanlıurfa Siverek’te olduğu ortaya çıktı.

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AİLESİNİN tek kızı olan 19 yaşındaki Elif Demir’in babası Ramazan Demir, 26 Ekim’den beri kayıp kızı için önce Alman polisine başvurdu, ardından da basın aracılığı ile vatandaşlardan destek istedi. Elif’in kayıp haberi gazetelerde yer alması ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından, genç kızın nerede olduğunun ortaya çıkması uzun sürmedi.

AİLEDE BÜYÜK SEVİNÇ VAR
Kızı Elif Demir’in bulunduğunu Hürriyet’e anlatan baba Ramazan Demir, “Kızımın Şanlıurfa Siverek’te olduğu bilgisine ulaştık, sonra da kendisi bizi aradı. sağlığı iyi. Kendisiyle konuşabildiğimiz için çok mutlu olduk. Bu süreçte bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

‘ELİF SEVDİĞİ GENÇLE BERABER’
Kızına ulaşamadığı sürede zor günler geçirdiğini söyleyen baba Ramazan Demir, kızı Elif ile yaptığı konuşmayı şöyle aktardı: “Kızımı telefonundan defalarca aradık, mesaj attık, ama ulaşamadık. Sonra kendisinin Şanlıurfa Siverek’te olduğu bilgisine ulaştık. Ardından kendisi aradı ve sevdiği bir erkek arkadaşının yanında olduğunu söyledi. Zaten bizi de, o arkadaşının telefonundan aradı, kendi telefonu hâlâ kapalı. Elif, durumunun iyi olduğunu ve Almanya’ya dönmeyi düşünmediğini söyledi. Kızım, ‘yakın zamanda düğün yapacağız, siz ister gelin, ister gelmeyin’ dedi. Ben, burada Bergkamen halkına bize destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. Özellikle kendi yakınlarıma, aileme ve akrabamız olan Kaynak ailesine, bize destek olduğu için çok teşekkür ediyorum.”

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#Almanya#Kayıp Elif Demir Şanlıurfa'da Bulundu#Avrupadan Haberler

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