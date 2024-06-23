Kayıp çocuklarla ilgili bir kadın aranıyor

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HARKSHEIDEe’de bir çocuk ve gençlik evinde yaşayan 12 yaşındaki Ayla-Jölin, 11 yaşındaki Can-Tyran ve 9 yaşındaki Georgios, geçen hafta pazar akşamından beri hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Çocukların Harksheide’deki tesisten bir bakıcıyla tartıştıktan sonra saat 22.30 sıralarında gençlik evinden ayrıldıkları belirtildi. Polis, Elmshorn tren istasyonundaki video kayıtlarında kayıp üç çocukla birlikte görüldüğü tahmin edilen bir kadın şahıs olduğunu belirledi. Polis raporunda gece saat 00.21’de Elmshorn istasyonundaki metroda genç yaşta olduğu tahmin edilen bir kadının video kayıtlarında görüldüğünü belirtti.





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‘GÖRGÜ TANIKLARI ARASIN’

Polisten yapılana açıklamada, “Üç çocuğun 17 Haziran 2024 tarihinde saat 00.20’de kaybolduktan yaklaşık 2 saat sonra Elmshorn istasyonunda oldukları tespit edilmiştir. Video kayıtlarının incelenmesinin ardından, üç çocuğa şu ana kadar hakkında daha fazla bilgi bulunmayan bir kadın şahsın eşlik etmiş olabileceği anlaşılmıştır. Elimizdeki bilgilere göre grup ilk olarak AKN (A2 / A3) Haslohfurth / Meeschensee treniyle Henstedt-Ulzburg üzerinden Elmshorn’a gitmiş ve burada AKN peronunda yaya tünelinden geçerek Hamburg’a giden trenlerin bulunduğu perona ulaşmıştır” denildi. Görüntülerdeki kişinin kayıp üç çocuğun nerede olduğu hakkında bilgi verebileceği düşünülüyor. Bu nedenle polis, kadının kimliğini tespit etmek için çağrıda bulundu. Kadını tanıyan ya da Elmshorn tren istasyonunda üç çocukla birlikte gören kişilerin acilen polise başvurması istendi. Olayla ilgili bilgisi olanlar Norderstedt Kriminal Soruşturma Departmanı’nı 040-528060-0 numaralı telefondan veya 110’u arayarak bilgi verebilecek