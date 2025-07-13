Kayıp Alman turist 11 gün sonra bulundu: Yağmur suyu içerek hayatta kaldı

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Batı Avustralya Polisi'nin Facebook'tan yaptığı açıklamaya göre, Wilga'nın aracı mekanik bir arıza nedeniyle yoldan çıkarak çalılık bir alanda mahsur kaldı. Araçtan ayrılan genç kadın, yönünü kaybederek 11 gün boyunca ıssız bir bölgede dolaştı. Polis, Wilga'nın son olarak 29 Haziran'da Beacon kasabasında görüldüğünü, ancak daha sonra izinin kaybolduğunu belirtti.

Wilga'nın aracı, Perth'in 300 kilometre kuzeydoğusundaki Karroun Hill Doğa Koruma Alanı'nda perşembe günü bulundu. Ancak kendisi, cuma günü bir otomobilin sürücüsünün dikkatini çekmeyi başararak en yakın yerleşim yerine ulaştı. Polis, Wilga'nın aracından 24 kilometre uzakta bulunduğunu açıkladı.

Polis Komiseri Jessica Securo, 9 News Australia'a yaptığı açıklamada, Wilga'nın Perth'teki bir hastanede tedavi altına alındığını ve yaşadığı travmayı atlatması için psikolojik destek de aldığını söyledi. Securo, benzer durumlarda sürücülerin araçlarını terk etmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kurtarma ekipleri için sabit bir aracı bulmak, hareket halindeki birinden daha kolay" dedi.

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İki yıldır Avustralya'yı gezen Wilga, Batı Avustralya'nın az nüfuslu bu bölgesinde hayatta kalma mücadelesi verdi. Polis, olayın detaylarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

FOTOGRAF: -/ABC VİA AAP/DPA