Kaybedecek vaktimiz yok!

ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Berlin’de Bellevue Sarayı’nda demokrasinin geleceği konulu panelde yaptığı konuşmada dünyanın geleceğini tehdit eden koronavirüs ve iklim değişikliğine karşı sınırlar ötesi iş birliğine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç olduğunu belirtti. Korona krizinin tüm dünyayı kasıp kavurduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Steinmeier, ikinci dalganın çok daha sert vurduğuna, bu nedenle günlük hayatta kısıtlamalara gidildiğine, bu kısıtlamaların tartışmalara yol açtığına işaret ederek, “Her şeyi tartışabiliriz, ama hayatı tehdit eden virüsün varlığını değil. Dikkat ve temkin insan hayatını korumak için bizim en önemli kaynağımız. Virüsün toplumu bölmesine izin vermeyelim. Genciyle yaşlısıyla, risk altındakiyle daha az tehlike altındakiyle krizde ve kriz sonrasında da birlikte duralım” diye konuştu.

GELECEĞİ TEHDİT EDİYOR

Steinmeier, ekonomi uzmanları, yazar, hukukçu ve siyaset bilimcilerinin katıldığı panelde günümüzün üstesinden gelinmesi gereken en büyük sorunun ise iklim değişikliği olduğunu vurguladı. Koronaya karşı aşı araştırmalarındaki gelişmelerin umut verici olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, şimdi en büyük görev iklim değişikliğinin önünü almak, çünkü insanlığın geleceği söz konusu. Buzullar eriyor, denizlerde su seviyesi yükseliyor, Afrika ve Asya’da ülkeler kuraklık, fırtına ve sel felaketlerine maruz kalıyor. Milyonlarca insan memleketleri yaşanamaz duruma geldiği için göç halinde” dedi ve bu gelişmeyi önlemek için kaybedecek zaman kalmadığı uyarısında bulundu.

POPÜLİST GÜÇLER YARARLANMAYA ÇALIŞIYOR

Bu sorunların insanlarda iş yerlerini, refahını kaybedeceği korkusu yarattığını belirten Cumhurbaşkanı bu gelişmeden ise milliyetçi söylemlerle popülist güçlerin yararlanmaya çalıştığına dikkat çekti. Steinmeier, halkın da kararlara katıldığı, söz sahibi olduğu, sınırlar ötesi iş birliği içinde demokratik bir iklim politikasına acil ihtiyaç olduğunu vurguladı.