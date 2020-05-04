Kavganın fitilini ateşledi

NÜKLEER silahların çekilmesi talebine gerekçe olarak Trump hükümetinin yeni nükleer stratejisinin çatışma riskini artırmasını gösteren Mützenich, “Trump hükümeti nükleer silahların artık sadece caydırıcılığa hizmet etmediğini, bunların savaş silahları olduğunu söyledi” diye konuştu. Mützenich’in sözleri koalisyon içinde kavgaya yol açtı. Hükümetin büyük ortağı CDU/CSU bunun tartışma konusu bile olamayacağını açıkladı. CDU/CSU Grup Başkan Yardımcısı Johann Wadephul, Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ı partisinin Grup Başkanı’nın sözlerini reddetmeye çağırdı. Wadephul, “CDU/CSU için nükleer katılımın devamı sözleşmesi tartışma götürmez” dedi.

Mützenich’in talebi NATO’da nükleer katılım sözleşmesinin de sona ermesi anlamına geliyor. Nükleer katılım sözleşmesi bir savaş durumunda üyelerin kendi ülkelerinde konuşlu Amerikan nükleer silahlarını savaş uçaklarıyla hedefe taşımasını şart koşuyor. ABD nükleer sialhları Almanya’nın Rheinland Pfalz Eyaletindeki Büchel hava üssünde konuşlu. Ancak ne ABD ne de Almanya nükleer silahların burada konuşlandığını resmi olarak doğruluyor.

SPD Grup Başkanı Mützenich, Türkiye’nin geçen yıl Suriye’nin kuzeyinde başlattığı operasyon üzerine NATO üyeliğinin incelenmesini istemişti.