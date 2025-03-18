Kavgada ağır yaralandı

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Rösrath polisinden yapılan açıklamaya göre dün akşam saat 21.15’te bir restoranta ait park yerinde kavga çıktı. Otomobilinin içindeki 54 yaşındaki sahıs birkaç kişiden oluşan bir grubun saldırısına uğradı. Sürüklenerek kanlar içinde lokantaya ulaşmayı başaran şahıs ilk yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan şahıs hayatta kalma mücadelesi verirken, görgü tanıklarının ifadesine göre olay yerinden kaçarak uzaklaşan saldırganın izine rastlanamadı. Saldırganın yanında başkalarının da bulunduğu, ancak onların da aynı otomobile binerek kaçtıkları belirtildi. Polisin saldırganlarla ikgili ipucu bulmak için olay yerinde incelemelerde bulunurken, bölgede yaşayanlardan yardım istedi.