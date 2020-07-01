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Hürriyet
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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 01.07.2020 - 12:49,Son Güncelleme:

Kaufhof kapanmasın diye insan zinciri

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Kaufhof kapanmasın diye insan zinciri
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Ver.di sendikası, Galeria Karstdat Kaufhof adlı mağazalar zincirinin yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle 62 şubesini kapatma kararına Nürnberg’de bir protesto gösterisi düzenledi. Salı günü kent merkezindeki Lorenzkirche şubesinin önünde 300 mağaza çalışanı insan zinciri oluşturdu.

EYLEME, mağaza çalışanlarının yanı sıra kent konseyi Başkanı Thomas Vieweg, CSU’lu Belediye Başkanı Marcus König, SPD Nürnberg Başkanı Thorsten Brehm, Ver.di sekreteri Hampel, SPD’li Bavyera milletvekili Arif Taşdelen, Ekonomi Görevlisi Michael Fraas, Yeşiller’den Verena Osgyan ile SPD Nordostbahnhof Başkan Abdurrahman Gümrükçü de katıldı. Belediye Başkanı Marcus König, Karstadt’ın kötü yönetildiğini belirterek, çalışanların ücretlerinin yeniden yapılanmasını istedi. König, iki köklü mağaza olmadan Nürnberg’in nerdeyse düşünülemez olacağını vurguladı.
Ver.di sendikası sekreteri Hampel, Langwasser’deki Karstdat Kaufhof için 5 bin, Nürnberg’de ise cumartesi günü 12 bin imza toplandığını hatırlattı. Orta Frakonya DGB sendikası patronu Stephan Doll ise perakende mağazalar için kiraların yüksekliğine dikkati çekti. Arif Taşdelen de müşterilerin internetten değil, bizzat mağazalara gelerek alışveriş yaparak çalışanlara destek vermelerini istedi.

Kaufhof kapanmasın diye insan zinciri

Kaufhof kapanmasın diye insan zinciri

Kaufhof kapanmasın diye insan zinciri

 

 

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