Kaufhof kapanmasın diye insan zinciri

EYLEME, mağaza çalışanlarının yanı sıra kent konseyi Başkanı Thomas Vieweg, CSU’lu Belediye Başkanı Marcus König, SPD Nürnberg Başkanı Thorsten Brehm, Ver.di sekreteri Hampel, SPD’li Bavyera milletvekili Arif Taşdelen, Ekonomi Görevlisi Michael Fraas, Yeşiller’den Verena Osgyan ile SPD Nordostbahnhof Başkan Abdurrahman Gümrükçü de katıldı. Belediye Başkanı Marcus König, Karstadt’ın kötü yönetildiğini belirterek, çalışanların ücretlerinin yeniden yapılanmasını istedi. König, iki köklü mağaza olmadan Nürnberg’in nerdeyse düşünülemez olacağını vurguladı.

Ver.di sendikası sekreteri Hampel, Langwasser’deki Karstdat Kaufhof için 5 bin, Nürnberg’de ise cumartesi günü 12 bin imza toplandığını hatırlattı. Orta Frakonya DGB sendikası patronu Stephan Doll ise perakende mağazalar için kiraların yüksekliğine dikkati çekti. Arif Taşdelen de müşterilerin internetten değil, bizzat mağazalara gelerek alışveriş yaparak çalışanlara destek vermelerini istedi.





