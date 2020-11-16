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Avrupa
AA / Fotoğraflar: ABACAPRESS
Haber Giriş: 16.11.2020 - 10:12 | Son Güncelleme:

Katoliklerden Kovid-19 yasaklarına ayinli protesto

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Katoliklerden Kovid-19 yasaklarına ayinli protesto
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Fransa’da Katolik toplumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve kamusal alanda toplanma yasağını, ayin yaparak protesto etti.

FRANSIZ basınındaki haberlere göre, Lyon, Bordeaux ve Toulouse başta olmak üzere birçok kentte, kiliselerde toplanan Katolikler, Kovid-19 nedeniyle dini kutlamalara getirilen yasağı, kalabalık ayinler düzenleyerek deldi. Kiliselerin önünde bir araya gelen kalabalık, halkalar oluşturarak yanan mumlar eşliğinde ilahiler söyleyip dua yaptı. Diğer yandan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in pazartesi günü ‘kaçak ayinler’ ve kiliselerin toplu ibadete açılması konusunu görüşmek için Katolik cemaatinin önde gelen temsilcilerini kabul etmesi bekleniyor. Darmanin, geçen hafta ülkedeki birçok kilisede, yasağa rağmen salgın kurallarına riayet edilmediği ayinlerin görüntülerinin internette yayılması üzerine, “Bir kilisenin önüne inananları uyarmaları için polis ve jandarmayı göndermek istemiyorum. Ancak bu durum tekrarlanır ve cumhuriyet yasalarına aykırı hal alırsa bunu yaparım” demişti. Katolik Aile Dernekleri (AFC), Kovid-19 karantinası kapsamında kiliselere getirilen ayin yasağının kaldırılması için Danıştay’a başvurmuştu.

Katoliklerden Kovid-19 yasaklarına ayinli protesto

Katoliklerden Kovid-19 yasaklarına ayinli protesto

Katoliklerden Kovid-19 yasaklarına ayinli protesto

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