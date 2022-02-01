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HABERLERAvrupa Haberleri

Katil kimliğini olay yerinde düşürmüş

#Andreas Johannes Schmitt#AVRUPADAN HABERLER#Olaf Scholz
Katil kimliğini olay yerinde düşürmüş

Heidelberg saldırısından sonra Almanya bu kez de polis cinayetiyle sarsıldı. Önceki gün Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Kusel bölgesinde devriye gezen iki polisi öldüren iki zanlı da yakalandı. Cinayetin nedeni tam olarak bilinmezken, yakalanan her iki zanlıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

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ZANLILARDAN 38 yaşındaki Andreas Johannes Schmitt’in kimliğini ve ehliyetini olay yerinde düşürdüğü belirtildi. Dört çocuk babası olduğu öğrenilen zanlı Andreas Schmitt, avukatı aracılığıyla polise başvurarak teslim oldu. Spiegel dergisi, zanlının, teslim olurken kurşunla delik deşik olan aracının içinde polisleri beklediğini yazdı. Almanya Avcılar Birliği ise zanlının son olarak 2020 yılında olmak üzere iki kez avcılık ruhsatının iptal edildiğini duyurdu. Buna göre zanlın silah ruhsatı da bulunmuyor. Schmitt’in dört nesildir devam eden ve son olarak annesinden devraldığı bir fırını işlettiği ancak geçen yıl iflas verdiği belirtildi. Eski çalışanları, zanlının sert bir mizaca sahip olduğunu ve agresif şekilde bağırmalarıyla dikkati çektiğini belirtti. Zanlı Andreas Schmitt’in en büyük hobisinin ise vahşi hayvan avı olduğu belirtilirken, av hayvanlarını mezbahada işleyip illegal satış gerçekleştirdiği iddia edildi. Daha önce hakkında vahşi hayvan ticareti nedeniyle soruşturma yürütüldüğü ve poliste bu yönde dosyası bulunduğu da kaydedildi. Spiegel dergisi, 32 yaşındaki zanlının ise saldırı sonrası Andreas Schmitt’in eşini aradığı ve polisin dinlemesine takılarak yerinin tespit edildiğini yazdı. Hangi zanlının polislere ateş açtığı ise henüz açıklanmadı. Bild gazetesi de zanlılardan birinin mezbahada vahşi bir hayvanı keserken polisler tarafından yakalandığını duyurdu.

Katil kimliğini olay yerinde düşürmüş
FUTBOL KULÜBÜNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM
Pazartesi sabaha karşı saat 04.20 sıralarında yaşanan olayda, henüz polis meslek okulunda öğrenci olduğu belirtilen 24 yaşındaki kadın polis ile 29 yaşındaki genç komiser açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. 29 yaşındaki polisin boş zamanlarında üyesi olduğu bir futbol kulübünde oynadığı belirtildi. Kulüp, internet sayfasından duygusal bir paylaşımla başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, “Futbol oynadığımız, dostluk kurduğumuz insan artık yok. Hayattan, aramızdan kopmuş ama gönlümüzden ve takımımızdan değil. Çünkü her soyunma odasında, her maçta, her sahada bizimle olacak. Çünkü her oynadığımızda, her galibiyeti kutladığımızda veya bir maçı kaybettiğimizde hayal kırıklığına hep birlikte uğrayacağız. Her kadeh kaldırışımızda seni düşüneceğiz” denildi.
Katil kimliğini olay yerinde düşürmüş

Başbakan Olaf Scholz da bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı ve başsağlığı diledi. Genç iki polisin hayatını kaybetmesinin kendisini derinden üzdüğünü belirten Olaf Scholz, “Hayatını kaybeden iki gencin yakınları ve sevdiklerinin acısını paylaşıyorum” dedi. Scholz, her gün hayatlarını riske atan polisleri düşündüğünü belirtirken, olayın en kısa zamanda aydınlatılıp neticelendirileceğini söyledi.

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#Andreas Johannes Schmitt#AVRUPADAN HABERLER#Olaf Scholz

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