Kasklı futbolcu kart rekoru kırdı!

Paderborn'un orta sahasında görev yapan 30 yaşındaki Gjasula, Hoffenheim maçında gördüğü sarı kartla kariyerinde 14. kez sarı kart ile cezalandırılmış oldu.

Maçın hakemi Bibbiana Steinhaus 61. dakikada Gjasula'ya sarı kart gösterdi. Böylece tecrübeli futbolcu kariyerinde oynadığı 27. Bundesliga'da 14. kez sarı kart görmüş oldu. Lig tarihinde şimdiye kadar hiçbir futbolcu 27 maçta 14 kez sarı kart görmedi. Gjasula bu sezon 10. haftada Hoffenheim ve 20. haftada da Wolfsburg ile oynanan maçlarda sarı kart cezalısı olduğu için forma giyememişti.

Duisburg'lu Tomasz Hajto, bir sezonda 16 kez sarı kart görerek en çok sarı kart alan futbolcu rekorunu elinde tutuyor.

Gjasula ligin kalan yedi haftasında üç kez daha sarı görürse bu rekorun da sahibi olacak.