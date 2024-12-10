Kasım enflasyonu yüzde 2.2 çıktı

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EKİM 2024’te bu oran yüzde 2.0 seviyesindeydi. Öncesinde ise enflasyon oranı iki ay boyunca yüzde 2’nin altında seyretmişti (Eylül 2024: yüzde 1.6, Ağustos 2024: yüzde 1.9). Kasım ayında hizmet sektöründeki fiyat artışları enflasyonu yukarı çekerken, enerji fiyatlarındaki düşüş enflasyonu sınırladı. Ancak bu sınırlama, önceki aylara kıyasla daha zayıf kaldı. Aylık bazda ise Kasım 2024’te tüketici fiyatları, Ekim 2024’e göre yüzde 0.2 oranında geriledi.

ENERJİ ÜRÜNLERİNDE DÜŞÜŞ YÜZDE 3.7

Enerji ürünlerinin fiyatları Kasım 2024’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.7 düştü. Bu düşüş, Ekim 2024’te yüzde 5.5 ve Eylül 2024’te yüzde 7.6 olarak kaydedilen oranlara kıyasla yavaşladı. Özellikle motor yakıtlarında yüzde 6.6’lık, hafif fuel oil fiyatlarında ise yüzde 12.5’lik bir düşüş görüldü. Elektrik fiyatları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.1 oranında ucuzladı. Ancak bölgesel ısıtma fiyatları yüzde 30.7 oranında artarak dikkati çekti.



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Gıda fiyatları Kasım 2024’te yıllık bazda yüzde 1.8 oranında artış gösterdi. Bu artış, Ekim 2024’teki yüzde 2.3’lük artışa göre yavaşladı. En fazla artış yüzde 19.1’le yemeklik yağlar ve katı yağlarda kaydedildi. Özellikle tereyağı fiyatları yüzde 38.9 oranında artarken, ayçiçek yağı gibi ürünlerde yüzde 7.9 oranında bir düşüş görüldü. Şeker fiyatları yüzde 23 oranında gerilerken, çikolata fiyatları yüzde 9.5 oranında arttı.

HİZMET SEKTÖRÜ FİYATLARINDA YÜZDE 4 ARTIŞ

Hizmet sektöründe fiyatlar Kasım 2024’te yıllık bazda yüzde 4 oranında artarak genel enflasyonun üzerinde seyretti. Özellikle sigorta fiyatları ortalama yüzde 16.6 ve uçak biletleri yüzde 10.4 ile dikkat çekici bir şekilde yükseldi. Ev kiralarındaki artış ise yüzde 2.1 ile daha sınırlı kaldı. Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda çekirdek enflasyon Kasım 2024’te yıllık yüzde 3.0 olarak kaydedildi. Bu oran, diğer mal ve hizmet gruplarındaki yüksek fiyat artışlarının devam ettiğini ortaya koydu.