Kaş yapayım derken göz çıkardı

BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 10:39
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Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Katrin Göring-Eckardt, Avrupa Şampiyonası’nda Almanya’nın 2-0 kazandığı Macaristan karşılaşması sonrası yaptığı paylaşımla tepki çekti. Bir anlamda ‘kaş yapayım’ derken ‘göz çıkaran’ Göring-Eckardt, daha sonra X platformundaki paylaşımını sildi ve özür diledi.
YEŞİLLERLİ politikacı Göring-Eckardt, Avrupa Şampiyonası başlamadan önce ARD televizyonu adına yapılan bir ankette, Almanların milli takımda daha fazla beyaz oyuncu görmek istediği yönündeki söylemine gönderme yapmak istedi. Katrin Göring-Eckardt, Alman Milli Takımı’nın Macaristan’ı, melez oyuncu Jamal Musiala ve İlkay Gündoğan’ın attığı gollerle yenmesi üzerine “Bu takım gerçekten harika. Bir an için sadece beyaz Alman oyuncular olduğunu düşünün” diye yazdı. Göring-Eckardt’a tepki bir diğer Meclis Başkan Yardımcısı olan FDP’li Wolfgang Kubicki’den geldi. Kubicki, “Almanya’da insanların derilerinin rengine göre yargılanmasını gerçekten endişe verici buluyorum. Meslektaşım bu metni derhal silmeli” diye yazdı.ÖZÜR DİLEDİ VE SİLDİ
Aşırıcı ideolojilerle ilgili çıkışlarıyla tanınan Ahmad Mansour da şu yorumu yaptı: “Alman Milli Takımı’ndaki oyuncuların ten rengini mesele haline getiren herkes, arkasındaki motivasyon ne olursa olsun ırkçılık yapıyor demektir.” Tweet’inin altındaki yorumların kısa zamanda çoğalması ve çok tepki çekmesi üzerine yaklaşık 4 saat sonra özür dileyerek paylaşımını silen Katrin Göring-Eckardt
, “Tweet’imi sildim. İfade tarzım için özür dilerim” diye yazdı, kendini anlatmaya çalıştı: “Almanların yüzde 21’inin milli takımda daha fazla ‘beyaz’ olmasından hoşlanmasına üzüldüm. Bu takımla gurur duyuyorum ve yüzde 21’i hâlâ ikna edebileceğimizi umuyorum.”