Kaş yapayım derken göz çıkardı

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YEŞİLLERLİ politikacı Göring-Eckardt, Avrupa Şampiyonası başlamadan önce ARD televizyonu adına yapılan bir ankette, Almanların milli takımda daha fazla beyaz oyuncu görmek istediği yönündeki söylemine gönderme yapmak istedi. Katrin Göring-Eckardt, Alman Milli Takımı’nın Macaristan’ı, melez oyuncu Jamal Musiala ve İlkay Gündoğan’ın attığı gollerle yenmesi üzerine “Bu takım gerçekten harika. Bir an için sadece beyaz Alman oyuncular olduğunu düşünün” diye yazdı. Göring-Eckardt’a tepki bir diğer Meclis Başkan Yardımcısı olan FDP’li Wolfgang Kubicki’den geldi. Kubicki, “Almanya’da insanların derilerinin rengine göre yargılanmasını gerçekten endişe verici buluyorum. Meslektaşım bu metni derhal silmeli” diye yazdı.