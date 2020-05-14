Karton taraftar çılgınlığı büyüyor

Kulüp, dileyen taraftarların gerçek fotoğraflarının yer aldığı maketleri tribüne yerleştirerek maçlarını oynamaya başladı. 60 taraftar bu etkinliğe katılırken kendi fotoğrafı yerine ev hayvanının resmini gönderenler bile oldu.

Maket taraftar uygulaması bu sezon Belarus ve Tayvan’da da bazı maçlarda da görüldü.