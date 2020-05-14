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Karton taraftar çılgınlığı büyüyor
DÜNYA genelinde Mönchengladbach’ın başlattığı (ancak henüz resmi bir maç oynamadığı için hayata geçiremediği) karton taraftar akımına, 5 haftalık salgın arası sonrası yeniden başlayan Güney Kore Beyzbol Ligi ekiplerinden NC Dinos da katıldı.
Kulüp, dileyen taraftarların gerçek fotoğraflarının yer aldığı maketleri tribüne yerleştirerek maçlarını oynamaya başladı. 60 taraftar bu etkinliğe katılırken kendi fotoğrafı yerine ev hayvanının resmini gönderenler bile oldu.
Maket taraftar uygulaması bu sezon Belarus ve Tayvan’da da bazı maçlarda da görüldü.
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