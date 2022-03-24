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‘Kart Horoz’ Nürnberg’de sahnelendi

#Mahmut Yesari#Kart Horoz#Objektif Kültür Merkezi
‘Kart Horoz’ Nürnberg’de sahnelendi

‘Kart Horoz’ adlı oyun Nürnberg’deki ‘Objektif Kültür Merkezi’nde (OKM) sahnelendi. Oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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MAHMUT Yesari tarafından kaleme alınan oyunun sahne dekorunu Ahmet Kıral, ışığını Metin Kurtuluş yaptı. Oyunda, Ertuğrul Karakaya, Cihan kente, Kürşat Sarıkaya, Tuğba Ülkü, Nilay Tüfek Özkaya ve Selda Özyörenti rol aldı. Kayserili ileri yaştaki Abdullah adlı bir adamın İstanbul’daki avukat yeğenine köyden kız almasıyla başlayan gelişmelerin trajikomik olaylarla anlatıldığı oyun, izleyicileri kahkahaya boğdu. Objektif Kültür Merkezi’nin, Almanya’daki Türklerin kültür hayatını zenginleştirmek ve genç nesillere tiyatro sevgisini aşılamak için 2003’te Objektif Sahne oyuncuları tarafından kurulduğunu belirten OKM Basın Sözcüsü Selda Özyörenti, şunları söyledi:

‘Kart Horoz’ Nürnberg’de sahnelendi
“Türk ve Alman sanatçılarla sanatseverleri bir araya gelmelerini sağlamak, vatandaşlarımızın Alman toplumuna entegrasyonuna katkıda bulunmak istiyoruz. Yıllardır Nürnberg’de tiyatro faaliyetlerini sürdüren OKM ve oyuncuları tarafından sahneye konulan ‘Kadınlar Hayır Derse’, ‘Hacivat ile Karagöz’, ‘Sınır’, ‘Dualarla Çanakkale’, ‘Huylu Huyundan Vazgeçmez’, ‘Aşk Olsun’, ‘Bizim Köyün Halları’, ‘Buzlar Çözülmeden’, ‘Aşk-Kabera’ gibi oyunları bölgelerinde sahneye koymak isteyenler, OKM Başkanımız Meryem Tura ile görüşme yapmaları halinde Almanya’nın farklı kentlerinde organize edebilir.
‘Kart Horoz’ Nürnberg’de sahnelendi

 

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#Mahmut Yesari#Kart Horoz#Objektif Kültür Merkezi

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