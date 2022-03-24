‘Kart Horoz’ Nürnberg’de sahnelendi

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MAHMUT Yesari tarafından kaleme alınan oyunun sahne dekorunu Ahmet Kıral, ışığını Metin Kurtuluş yaptı. Oyunda, Ertuğrul Karakaya, Cihan kente, Kürşat Sarıkaya, Tuğba Ülkü, Nilay Tüfek Özkaya ve Selda Özyörenti rol aldı. Kayserili ileri yaştaki Abdullah adlı bir adamın İstanbul’daki avukat yeğenine köyden kız almasıyla başlayan gelişmelerin trajikomik olaylarla anlatıldığı oyun, izleyicileri kahkahaya boğdu. Objektif Kültür Merkezi’nin, Almanya’daki Türklerin kültür hayatını zenginleştirmek ve genç nesillere tiyatro sevgisini aşılamak için 2003’te Objektif Sahne oyuncuları tarafından kurulduğunu belirten OKM Basın Sözcüsü Selda Özyörenti, şunları söyledi: