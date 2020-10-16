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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 16.10.2020 - 10:54 | Son Güncelleme:

Karstadt iyice küçülüyor

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Karstadt iyice küçülüyor
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Almanya’nın en yaygın alışveriş mağazalarından Karstadt, küçülmeye devam ediyor. Çok sayıda Türkiye kökenlinin hem çalıştığı ve hem de alışveriş yaptığı için tercih ettiği Karstadt, mağazalarının bazı şubelerini kapatacak.

HAMBURG’da Mönckebergstrasse üzerindeki şube ile Essen kentindeki bir şube bu hafta kapanacak. Önümüzdeki günlerde ise Braunschweig, Witten ve Fulda kentlerindeki şubeler kapılarına kilit vuracak. Yıl sonuna kadar tam olarak kaç şubenin kapanacağı bilinmezken, ülke genelinde 170 mağazası bulunan Karstadt’ın yaklaşık 40 kadar şubesini kapatacağı belirtiliyor. Bazı kentlerdeki şubeler Noel Bayramı sırasında yapılacak yoğun alışverişten dolayı açık kalacak. Ancak bu şubeler de yeni yılda kapatılacak. Şube kapatmalarının temel nedeninin korona krizi olduğu belirtiliyor.

 

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