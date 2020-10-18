Karşı cinsin elini sıkmayana vatandaşlık yok

YÜKSEK mahkeme karar gerekçesinde, el sıkmanın Alman kültürünün bir parçası olduğunu, başvuru sahibinin ise el sıkmayarak Alman yaşam kültürüne uygun yaşayacağının garantisini veremediğini belirtti. Lübnanlı doktor 2015 yılında Alman vatandaşlığı belgesini alacağı sırada, kendisini tebrik eden kadın memurun elini sıkmayı reddetmişti. Doktor, el sıkmamanın nedenini de evlendiği sırada Müslüman olan Suriye kökenli Alman eşine karşı cinsten kimsenin elini tutmayacağı sözünü verdiğini söylemişti. 2002 yılından beri Almanya’da yaşayan ve bir klinikte uzman doktor olarak çalışan Lübnanlı, kadınların elini sıkmasının ahlaksızlığa yol açacağını ve kadınlara karşı cinsel dürtüleri harekete geçirebileceğini de savunmuştu.