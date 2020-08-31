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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 31.08.2020 - 15:17 | Son Güncelleme:

Karnesi 1 olan öğrenciye ücretsiz hayvanat bahçesi

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Karnesi 1 olan öğrenciye ücretsiz hayvanat bahçesi
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Nürnberg’de karnesinde 1 olan öğrenciler hayvanat bahçesine ücretsiz faydalanabilecek.

NÜRNBERG Hayvanat Bahçesi, basın ile ilişkiler dairesinin verdiği bilgiye göre, Nürnberg’de 7 Eylül Pazartesi günü, karnesinde 1 olan veya olumlu bir yazılı değerlendirme sertifikası sunan 17 yaşına kadar olan öğrenciler, hayvanat bahçesine ücretsiz girebilecek. 14 yaşındaki öğrenciler bahçeye tek başlarına giremeyecek, gözetime tabi yasal yaştaki bir kişinin eşlik etmesi gerekecek. Refakatçi, normal giriş ücretini ödemek zorunda kalacak.

 

 

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