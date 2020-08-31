Karnesi 1 olan öğrenciye ücretsiz hayvanat bahçesi

NÜRNBERG Hayvanat Bahçesi, basın ile ilişkiler dairesinin verdiği bilgiye göre, Nürnberg’de 7 Eylül Pazartesi günü, karnesinde 1 olan veya olumlu bir yazılı değerlendirme sertifikası sunan 17 yaşına kadar olan öğrenciler, hayvanat bahçesine ücretsiz girebilecek. 14 yaşındaki öğrenciler bahçeye tek başlarına giremeyecek, gözetime tabi yasal yaştaki bir kişinin eşlik etmesi gerekecek. Refakatçi, normal giriş ücretini ödemek zorunda kalacak.