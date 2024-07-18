Karne mi yapay zeka mı!

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YAPILAN bir araştırmaya göre, Almanya’da velilerin sadece yüzde 26’sı okul notlarını çocukların ve gençlerin öğrenim performansını değerlendirmek için adil bir yöntem olarak görüyor. Körber Vakfı tarafından yaptırılan ankete göre, velilerin yüzde 44’ü notların başka bir değerlendirme yöntemiyle değiştirilmesini istiyor. Katılımcıların sadece yüzde 3’ü not sisteminin tamamen kaldırılmasını destekliyor. Ankete, Almanya’da 12-18 yaş arası çocukları olan binden fazla ebeveyn katıldı. Araştırma, velilerin okulların çocukları hayata ne kadar iyi hazırladığına dair algılarını ve yapay zekanın derslerde yeterince ele alınıp alınmadığını sorguladı.





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YÜZDE 66’SI OKULDA YAPAY ZEKAYI KULLANIYOR

Velilerin en çok önemsediği beceriler arasında öne çıkanlar şunlar oldu: Öz yeterlilik, iletişim becerisi, merak ve öğrenme isteği. Veliler arasında yapay zeka hakkında görüş belirtmek, okullara kıyasla daha yaygın. Velilerin yüzde 52’si çocuklarıyla yapay zekanın fırsatları ve riskleri hakkında konuşurken, sadece yüzde 13’ü çocuklarının derslerinde yapay zeka uygulamalarının kullanıldığını belirtiyor. Ankette okul dışında yapay zeka kullanımının daha yaygın olduğunu da ortaya koydu. Velilerin yüzde 30’u çocuklarının yapay zekayı ödevlerini yapmak için kullandığını belirtiyor. Okulda yapay zeka araçlarını kullanan çocuklar arasında bu oran yüzde 66’ya çıkıyor. Bu durum, okulların yapay zeka becerilerini öğretme konusundaki önemini vurguluyor. Velilerin yüzde 40’ı mesleki veya özel hayatlarında yapay zeka uygulamalarını kullanıyor. Ancak, bu oran eğitim düzeyine göre değişiklik gösteriyor: Lise veya üniversite mezunu olan veliler arasında yapay zeka kullananların oranı yüzde 48 iken, ortaokul veya lise mezunu olanlarda bu oran yüzde 30.