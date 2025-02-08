Karnaval etkinlikleri iptal

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ALMANYA’nın Magdeburg kentinde geçen yıl 20 Aralık’ta Suriye kökenli bir doktor, kiraladığı otomobili Noel etkinliğinde eğlenen insanların üzerine sürerek 6 kişinin ölümüne yol açmıştı. Benzer saldırılar yaşanabileceği korkusuyla bazı kentlerde karnaval etkinlileri şimdiden iptal edildi. ‘Faşing’ olarak da bilinen karnaval etkinliklerinin kaleleri Köln, Düsseldorf ve Mainz gibi kentlerde halk rengarenk giysilerle sokaklara dökülüp kutlamalara hazırlanırken, Thüringen eyaletinin başkenti Erfurt, Bavyera’nın Kempten, Baden-Württemberg’in Neckarweihingen, Kuzey Ren Vestfalya’nın (KRV) Mörs, Saarland’ın Macherbach kentlerinin yanı sıra başka birçok kentte şenlikler iptal edildi.

‘PARA YÜZÜNDEN KÖKLÜ GELENEK YOK EDİLMEMELİ’