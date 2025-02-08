Karnaval etkinlikleri iptal

BERLİN / Fotoğraflar: AA
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 10:26
Almanya’da olası bir saldırı endişesi, bazı karnaval etkinliklerinin iptal edilmesine neden oldu. Alman Karnaval Birliği (BDK) Başkanı Klaus Ludwig Fess, kent yönetimlerine tepki gösterdi
ALMANYA’nın Magdeburg kentinde geçen yıl 20 Aralık’ta Suriye kökenli bir doktor, kiraladığı otomobili Noel etkinliğinde eğlenen insanların üzerine sürerek 6 kişinin ölümüne yol açmıştı. Benzer saldırılar yaşanabileceği korkusuyla bazı kentlerde karnaval etkinlileri şimdiden iptal edildi. ‘Faşing’ olarak da bilinen karnaval etkinliklerinin kaleleri Köln, Düsseldorf ve Mainz gibi kentlerde halk rengarenk giysilerle sokaklara dökülüp kutlamalara hazırlanırken, Thüringen eyaletinin başkenti Erfurt, Bavyera’nın Kempten, Baden-Württemberg’in Neckarweihingen, Kuzey Ren Vestfalya’nın (KRV) Mörs, Saarland’ın Macherbach kentlerinin yanı sıra başka birçok kentte şenlikler iptal edildi.‘PARA YÜZÜNDEN KÖKLÜ GELENEK YOK EDİLMEMELİ’
Olası saldırılara karşı alınması gereken önlemlerin getireceği mali yük nedeniyle kent yönetimleri daha şimdiden şubat ayı sonları ve mart ayı başlarında düzenlenmesi planlanan geleneksel karnaval etkinliklerini iptal etti. Alman Karnaval Birliği (BDK
) Başkanı Klaus Ludwig Fess
, başta Ren bölgesi olmak üzere Almanya’nın Katolik bölgelerinde yıllardır düzenlenen bu geleneksel şenliklerin iptal edilmesine tepki gösterdi. Fess, “Para yüzünden bu köklü gelenek yok edilmemeli” uyarısında da bulundu.