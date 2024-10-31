Karlsruhe’de Cumhuriyet’e yakışır bir kutlama!

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KARLSRUHE Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin Almanca ve Türkçe olarak yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü burada, Almanya’daki Türk toplumu olarak hep birlikte kutlamak büyük bir gurur. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliğinde kurulan Cumhuriyet, bize demokratik ve bağımsız bir ülke bırakmıştır. Bu değerleri her zaman yaşatmalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız. Almanya’da yaşayan Türk toplumu olarak, bu bilinçle hareket etmeye devam edeceğiz.” Etkinlik boyunca Türk kültürünü ve Cumhuriyet ruhunu yansıtan müzik ve dans gösterileri düzenlenirken, katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.