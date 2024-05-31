Karlsruhe Başkonsolosluğu’nda Nevzat Şahin için anma!

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PROGRAMA Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, sanatçının ailesi ve yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra daha önce Karlsruhe Başkonsolosu olarak görev yapmış olan, Büyükelçi Erdoğan Kök ve eşi Nermin Kök onur konuğu olarak katıldı. Törende, sanatçının çocukları, Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin ve Büyükelçi Erdoğan Kök birer konuşma yaptılar. Yapılan konuşmaların ardından sanatçının yağlı boya tablolarından oluşan bir sergi açıldı. Sergi konuklar tarafından beğeni topladı.