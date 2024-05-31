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Karlsruhe Başkonsolosluğu’nda Nevzat Şahin için anma!

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#Almanya#Nevzat Şahin#AVRUPADAN HABERLER
Karlsruhe Başkonsolosluğu’nda Nevzat Şahin için anma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 10:14

T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu, 2022 yılında 72 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Nevzat Şahin’i anmak için bir program düzenledi.

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PROGRAMA Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, sanatçının ailesi ve yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra daha önce Karlsruhe Başkonsolosu olarak görev yapmış olan, Büyükelçi Erdoğan Kök ve eşi Nermin Kök onur konuğu olarak katıldı. Törende, sanatçının çocukları, Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin ve Büyükelçi Erdoğan Kök birer konuşma yaptılar. Yapılan konuşmaların ardından sanatçının yağlı boya tablolarından oluşan bir sergi açıldı. Sergi konuklar tarafından beğeni topladı.

Karlsruhe Başkonsolosluğu’nda Nevzat Şahin için anma

Karlsruhe Başkonsolosluğu’nda Nevzat Şahin için anma

Karlsruhe Başkonsolosluğu’nda Nevzat Şahin için anma

Karlsruhe Başkonsolosluğu’nda Nevzat Şahin için anma

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#Almanya#Nevzat Şahin#AVRUPADAN HABERLER

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