Karin Strenz KÃ¼baâ€™dan dÃ¶nerken uÃ§akta Ã¶ldÃ¼

GEÃ‡EN yÄ±l ocak ayÄ±nda hakkÄ±nda Azerbaycan iÃ§in lobi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaparak 4 milyon euro kazanÃ§ elde ettiÄŸi iddialarÄ±yla gÃ¼ndeme gelen ve hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±k soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±lan CDUâ€™lu milletvekili Karin Strenzâ€™in KÃ¼baâ€™ya neden gittiÄŸi henÃ¼z bilinmiyor. YanÄ±nda eÅŸiyle birlikte uÃ§akta aniden fenalaÅŸan Strenz iÃ§in uÃ§aÄŸÄ±n Ä°rlandaâ€™ya acil iniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±, ancak tÃ¼m Ã§abalara raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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2009â€™DAN BERÄ° FEDERAL MECLÄ°Sâ€™TEYDÄ°

HakkÄ±nda aÃ§Ä±lan rÃ¼ÅŸvet ve kara para aklama davalarÄ±na raÄŸmen milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmeyen 53 yaÅŸÄ±ndaki politikacÄ±nÄ±n gelecek seÃ§imlerde aday olmayacaÄŸÄ± bildirilmiÅŸti. 2009 yÄ±lÄ±ndan beri Federal Meclisâ€™te gÃ¶rev yapan Strenz, daha Ã¶nceleri de doÄŸu eyaletlerinden Mecklenburg Vorpommern Meclisi milletvekiliydi.