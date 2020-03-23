Karı-koca kavgalarına müdahale eden polisleri yaraladı

BREMEN kentinde bilinmeyen bir nedenle karı-koca arasında kavga çıktı. Gürültü ve bağrışmaların artması üzerine telaşlanan komşular, polis çağırdı. Eve gelen polis ekibine kapıyı açmayan kavgacı çift, kendilerini banyoya kilitledi. Polis evin kapısını kırıp içeri girdi. Bu duruma sinirlenen kadın, bir polisi bacağından yaraladı. Kocası ise diğer polise saldırdı. Polis saldırgan çifti etkisiz hale getirdikten sonra karakola götürdü. Bir süre gözaltında tutulan çift, sorgusundan sonra serbest bırakıldı. İkili hakkında, görevi başında memura saldırmak ve memura mukavemetten soruşturma açıldı. Çiftin neden kavga ettiği ise öğrenilemedi.