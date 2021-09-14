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Avrupa
Haber Giriş: 14.09.2021 - 14:17 | Son Güncelleme:

Evli hakem çift Ankara derbisinde tarihe geçti

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Evli hakem çift Ankara derbisinde tarihe geçti

Hakem Burak Pakkan ve Gamze Pakkan çifti, Ankaragücü-Gençlerbirliği maçıyla birlikte maç yöneten ilk evli çift oldu.

TFF 1. Lig. 4. haftasında oynanan ve Ankaragücü'nün kendi sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yendiği müsabakada bir ilk yaşandı.

Evli hakem çift Ankara derbisinde tarihe geçti
Tarihte ilk kez evli çift birlikte maç yönetirken, derbide hakem Burak Pakkan ve Gamze Pakkan çifti görev yaptı.
Evli hakem çift Ankara derbisinde tarihe geçti
Burak Pakkan maçın hakemi olarak görev yaparken, Gamze Pakkan ise 4’üncü hakem olarak sahada ter döktü. 3 ay önce evlenen hakem Burak ve Gamze çiftinin, Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanan maçta görev yapmaları büyük ilgi gördü.
Evli hakem çift Ankara derbisinde tarihe geçti
BURAK PAKKAN İLK KEZ DERBİYİ YÖNETTİ
Gamze Durmuş Pakkan, iki takımın sezon öncesi oynanan TSYD Kupası maçını da yönetmişti. Burak Pakkan ise daha önce Ankaragücü altyapısında 2 sene futbol oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bırakmış ve hakemliği seçmişti. Burak Pakkan, iki takımın maçında ilk kez düdük çaldı.
Evli hakem çift Ankara derbisinde tarihe geçti

Evli hakem çift Ankara derbisinde tarihe geçti

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