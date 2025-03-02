‘Kardeşlikle büyüyen bereket’

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Programa, Köln Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Sinan Kara, Yeniden Refah Partisi Avrupa Bölge Başkanı Ahmet Yıldız, UID bir önceki dönem Genel Başkanı Köksal Kuş, UID Köln Bölge Başkanı Hüseyin Garaçoğlu, 4. Dönem UETD Genel Başkanı Hasan Özdoğan, 6. Dönem UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, IGMG Köln Bölge Başkanı Ali Bozkurt, SELAM FOOD Genel Müdürü Halil Ayan, Cihannüma Almanya Temsilcisi Ekrem Özgüç ve iş dünyası ile basın camiasından çok sayıda davetli katıldı. ATDF Genel Başkanı ve Tulip Forum Sözcüsü Salih Altınışık, iftar programının dostluk ve kardeşliği pekiştirme amacı taşıdığını söyledi. Altınışık, “Ramazan ayının bereketini hep birlikte paylaşmak amacıyla bu büyük iftar yemeğini düzenledik. Bu özel akşamda dostluğumuzun, kardeşliğimizin ve dayanışmamızın daha da güçlenmesini diliyoruz. Bu geleneği, her yıl olduğu gibi bu yıl da altı arkadaşımızla birlikte sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. Hayırlı iftarlar” dedi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, katılımcılar kısa selamlama konuşmaları yaparak Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu vurguladılar.