Kardeşlik perçinlendi

Haberin Devamı

MERKEZİ Köln’de bulunan Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu (YTKF), 2013 yılında İlhan Değirmenci başkanlığında, farklı ülkelerden karate branşında faaliyet gösteren elliye yakın spor derneğinin temsilcileri tarafından kuruldu. Federasyonun kurucuları arasında Kasım Keleş, İbrahim Altınova, Eyüp Olugi, Akay Özdemir, Gökay Özdemir ve Süheyla Altınova gibi önemli isimler yer aldı. KKTC Karate Federasyonu, gerçekleştirdiği Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, YTKF ile “Kardeş Federasyon” olma kararı aldı.





KKTC KARATE FEDERASYONU’NA ZİYARET

Önümüzdeki günlerde yönetimiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karate Federasyonu yönetimini ziyarette bulunacaklarını belirten İlhan Değirmenci, “Eyüp Zafer Gökbilen başkanlığındaki KKTC Karate Federasyonu yöneticilerini ziyaret edeceğiz. İki kardeş kurum arasında gerçekleştirilecek çalışmalar üzerinde istişarelerde bulunacağız. Birbirimizin deneyimlerinden yararlanıp, daha verimli çalışmalara birlikte imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karate Federasyonu’nun bizim federasyonumuzla kardeş federasyon olma kararı bizler tarafından coşkuyla ve büyük memnuniyetle karşılandı. Her bir arkadaşımız bir araya gelme, tanışma ve birlikte yeni projelere imza atma zamanını iple çekiyor. Birbirimize nitelikli katkılar sunacağımıza eminim” dedi.

Haberin Devamı