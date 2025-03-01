×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Kardeşlik perçinlendi

Güncelleme Tarihi:

#Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu#Köln#AVRUPADAN HABERLER
Kardeşlik perçinlendi
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 11:20

Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu (YTKF) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Karate Federasyonu, kardeşliklerini perçinledi!

Haberin Devamı

MERKEZİ Köln’de bulunan Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu (YTKF), 2013 yılında İlhan Değirmenci başkanlığında, farklı ülkelerden karate branşında faaliyet gösteren elliye yakın spor derneğinin temsilcileri tarafından kuruldu. Federasyonun kurucuları arasında Kasım Keleş, İbrahim Altınova, Eyüp Olugi, Akay Özdemir, Gökay Özdemir ve Süheyla Altınova gibi önemli isimler yer aldı. KKTC Karate Federasyonu, gerçekleştirdiği Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, YTKF ile “Kardeş Federasyon” olma kararı aldı.

Kardeşlik perçinlendi

KKTC KARATE FEDERASYONU’NA ZİYARET
Önümüzdeki günlerde yönetimiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karate Federasyonu yönetimini ziyarette bulunacaklarını belirten İlhan Değirmenci, “Eyüp Zafer Gökbilen başkanlığındaki KKTC Karate Federasyonu yöneticilerini ziyaret edeceğiz. İki kardeş kurum arasında gerçekleştirilecek çalışmalar üzerinde istişarelerde bulunacağız. Birbirimizin deneyimlerinden yararlanıp, daha verimli çalışmalara birlikte imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karate Federasyonu’nun bizim federasyonumuzla kardeş federasyon olma kararı bizler tarafından coşkuyla ve büyük memnuniyetle karşılandı. Her bir arkadaşımız bir araya gelme, tanışma ve birlikte yeni projelere imza atma zamanını iple çekiyor. Birbirimize nitelikli katkılar sunacağımıza eminim” dedi.

Haberin Devamı

Kardeşlik perçinlendi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu#Köln#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!