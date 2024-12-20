Kardeşlerin kültür iş birliği

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KÜLTÜR ve sanat denilince Avrupa’da ilk akla gelen şehirlerden biri olan Berlin ile kültürlerin kaynaştığı ve güçlü bir kültür hazinesine sahip İstanbul arasında kültürel iş birliklerinin ve ortak projelerin hayata geçirilmesi açısından önemli bir adım atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanı Volkan Aslan ve Turizm Müdürü Hüseyin Gazi Coşan, iki günlük Berlin ziyareti kapsamında sanatsal ve kültürel işbirliklerini artırmaya yönelik yoğun temaslarda bulundu. Heyet, Berlin ziyareti sırasında ilk olarak sinema ve televizyon teşviklerinin verildiği Berlin Brandenburg Sinema Ofisi yöneticisi Kerstin Niehuus ile bir araya geldi. Ardından Berlin Eyalet Parlamentosu’nda, Berlin Eyaleti Kültür Senatörü Joe Chialo ile bir görüşme gerçekleştirdi. İBB Kültür Dairesi Başkanı Volkan Aslan, iki şehir arasındaki kültürel iş birliklerini başlatmanın önemine değindi. Parlamentodaki görüşmenin ardından uluslararası alanda üne sahip Schaubühne Tiyatrosu’nu ziyaret eden İBB heyeti, Berlin temaslarının son gününde WOMEX festivalinin kurucusu Piranha Arts şirketini ziyaret etti. Görüşmede, WOMEX’in gelecekte İstanbul’da düzenlenmesi ve müzisyenler ile müzik organizatörleri arasındaki iş birliklerinin artırılması konuları ele alındı.