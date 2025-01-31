‘Kardeşler’e tepkiler çığ gibi büyüyor: ‘Büyük hata!’

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ESKİ Başbakan ve CDU eski Genel Başkanı Angela Merkel, alışılmadık bir adım atarak kamuoyuna bir açıklama yaptı ve partisinin tavrını eleştirdi. Yahudi asıllı gazeteci ve yazar Michel Friedman ise üyesi olduğu CDU’dan ayrılacağını duyurdu. Friedman, partisinin inandırıcılığını kaybettiğini ifade etti. Yahudi soykırımından kurtulanlardan olan 99 yasındaki Albrecht Weinberg ise Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen Federal Liyakat Nişanı’nı iade edeceğini belirterek tepkisini gösterdi.

MERKEL’DEN TEPKİ

Tepkilerin odağında CDU lideri Friedrich Merz yer alıyor. Eski Başbakan Angela Merkel, CDU’nun AfD ile iş birliğine kapı aralamasını “yanlış” olarak nitelendirdi. Merkel, başbakanlığı döneminde ve parti liderliği süresince CDU’nun aşırı sağcı partilerle hiçbir şekilde iş birliği yapmaması gerektiğini vurgulamıştı. Merkel, yaptığı açıklamada, Friedrich Merz’in daha önce verdiği taahhüdü hatırlattı. Merz, geçmişte yalnızca SPD ve Yeşiller ile üzerinde uzlaşmaya varılan önerileri Meclis gündemine taşıyacağını ve AfD desteğiyle herhangi bir çoğunluğun sağlanmasına izin vermeyeceğini belirtmişti. Merkel, bu sözlerin devlet politikası açısından büyük bir sorumluluk taşıdığını ve kendisinin de bunu tamamen desteklediğini söyledi. Ancak Merkel, Meclis’teki önergenin AfD’nin desteğiyle kabul edilmesini büyük hata olarak değerlendirdi.

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CDU’nun AfD desteğiyle önergeyi geçirmesine en sert tepki gösteren isimlerden biri de Yahudi asıllı gazeteci, yazar ve eski CDU yöneticisi Michel Friedman oldu. 1983 yılında CDU’ya üye olan ve 1990’lı yıllarda CDU’nun üst yönetiminde yer alan Friedman, partisinin inandırıcılığını kaybettiğini belirterek üyelikten ayrılacağını ifade etti. Friedman, yaptığı açıklamada, CDU’nun AfD gibi aşırı sağ bir partiyle hiçbir şekilde ortak hareket etmemesi gerektiğini belirterek, “AfD, demokrasinin sınırlarında değil, tamamen dışında bir partidir ve bunu CDU da biliyor” dedi. CDU’nun, AfD’nin politik bir sürecin parçası olmaması için tüm kapıları kapatması gerektiğini söyleyen Friedman, partinin bunu ihmal ettiğini ifade etti. Friedman, CDU’nun bu hamlesinin ağır siyasi sonuçları olacağını belirterek, “Parti, her şeyi göze alarak bir karar aldı ama sonuçta felaketle karşı karşıya kaldı. Ben bir umut ışığı görmek istedim ama ne yazık ki yoktu. Bu yüzden CDU benim partim olamaz” dedi. CDU/CSU ’nun AfD desteğiyle önergeyi Meclis’ten geçirmesine bir diğer sert tepki de 99 yaşındaki soykırımdan kurtulan Albrecht Weinberg’den geldi. Weinberg, bu gelişmeye tepki olarak Almanya Cumhurbaşkanlığı tarafından kendisine verilen Federal Liyakat Nişanı’nı iade edeceğini duyurdu. Weinberg, “Bu nişan benim için büyük bir onurdu ama artık taşıması çok zor. Böyle bir haberi aldığımda, bu nişanı taşımak bana çok ağır geliyor. Bu korkunç” diyerek duygularını dile getirdi.

BİR TEPKİ DE TOSCANA’DAN

Benzer bir tepki, fotoğraf sanatçısı Luigi Toscano’dan geldi. Toscano, 2021 yılında aldığı Federal Liyakat Nişanı’nı Weinberg ile birlikte Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’e iade edeceğini açıkladı. Toscano, “Cumhurbaşkanı bizi kabul eder ya da etmez, ama biz bu nişanları ona teslim edeceğiz. Gerekirse kapısının önündeki posta kutusuna bırakırız” dedi. Soykırımdan sağ kurtulan bir diğer isim olan Eva Umlauf da Friedrich Merz’e açık bir mektup yazarak CDU’nun AfD ile ortak hareket etmemesi gerektiğini belirtti. Umlauf, “Sayın Merz, lütfen bu yasayı AfD ile birlikte geçirmeyin” diyerek CDU liderine çağrıda bulundu.