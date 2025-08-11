Kardeşler uzlaşamadı

Haberin Devamı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’yi işgal etme planları nedeniyle İsrail’e silah ve mühimmat ihraçını durdurma kararı, liderliğini yaptığı CDU ile “kardeş parti” CSU’yu birbirine düşürdü.

Federal Meclis yaz tatilinde olduğu halde, Şansölye Merz’i bu kararı kendileriyle görüşmeden almakla suçlayan CSU’lu politikacılar ile CDU’lu dış politika uzmanı milletvekilleri, dün video konferans yöntemiyle bir görüşme yaptı.

Şansölye Friedrich Merz’in Almanya’nın İsrail politikasının temel ilkelerinde değişiklik olmadığını açıklamasına rağmen, CSU’lu parlamenterler, diğer ortak SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil’e önceden bilgi verdiği halde, kendilerini devre dışı bırakarak böyle bir karar almasına tepki gösterdiler.

Vide konferans yöntemiyle gerçekleşen görüşmede, yorumdan kaçınılması önerisi CSU’lu parlamenterleri daha da öfkelendirdi. CDU/CSU Federal Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt öncüğünde gerçekleşen bu uzaktan kumandalı görüşmede kardeşler arasında uzlaşma sağlanamadı.

Almanya’da yayımlanan günlük gazetelerden “Bild”, aynı zamanda CSU Genel Başkanı olan Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’in de, Şansölye Merz’in kendisiyle görüşmeden böyle bir karar almasına ateş püskürdüğüne yer verdi. Söder’in, Merz’in kararının yanlış olduğu görüşünü paylaştığı ve iptal edilmesi için gerekli adımların atılmasında ısrar edeceği de belirtildi.